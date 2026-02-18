Іпотека для обраних: Яна Зінкевич різко розкритикувала оновлені правила програми «єОселя»

Народна депутатка від Європейська солідарність Яна Зінкевич розкритикувала оновлені правила державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи зміни, які набули чинності з минулого тижня.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» заявила про жорсткі обмеження для військових та переселенців

За словами депутатки, отримати кредит на житло стало складніше через нові обмеження щодо площі квартири. Тепер для однієї або двох осіб іпотеку надають лише на житло площею до 52,5 квадратного метра. Якщо сім’я більша, додається по 21 квадратному метру на кожного члена родини. Крім того, банки почали ретельніше перевіряти наявність у позичальника іншої нерухомості. Якщо за документами людина вже володіє певною житловою площею, це може стати підставою для відмови у новому кредиті.

Окремо Зінкевич звернула увагу на ситуацію з внутрішньо переміщеними особами. За її словами, переселенці отримують лише близько 4% усіх кредитів у межах програми. При цьому для них діє обмеження: дозволено купувати квартири лише в новобудовах віком до трьох років. Депутатка зазначає, що такого житла небагато, а його вартість значно вища, ніж на вторинному ринку.

Ще одним бар’єром вона назвала фінансові вимоги. Для участі в програмі необхідно внести 20% вартості квартири як перший внесок. Додатково, за її словами, близько 12% може піти на податки, послуги нотаріуса та оцінку житла. У результаті для придбання квартири вартістю близько 2 мільйонів гривень потрібно мати на старті приблизно 500–600 тисяч гривень власних коштів.

У своєму дописі парламентарка також заявила, що військовослужбовці нерідко стикаються з відмовами. За її словами, банки розцінюють службу поблизу фронту як підвищений ризик і можуть відмовляти в кредитуванні. Зінкевич назвала таку практику несправедливою щодо тих, хто захищає країну.

Крім того, вона зазначила, що через затримки державних виплат продавці квартир не завжди погоджуються чекати перерахування коштів, що ускладнює угоди в межах програми.

На думку депутатки, у нинішньому вигляді "єОселя" більше сприяє продажу нового житла, ніж реально вирішує проблему доступності житла для вчителів, медиків чи переселенців. Вона висловила позицію, що програму варто зробити більш гнучкою: дозволити купівлю на вторинному ринку без жорсткого обмеження за віком будинку та переглянути підходи до оцінки ризиків для військових.

