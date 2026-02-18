Ипотека для избранных: Яна Зинкевич резко раскритиковала обновленные правила программы «єОселя»

Народная депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич раскритиковала обновленные правила государственной программы льготного ипотечного кредитования "еселя". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, комментируя изменения, которые вступили в силу на прошлой неделе.

Народный депутат от «Европейской солидарности» заявил о жестких ограничениях для военных и переселенцев

По словам депутата, получить кредит на жилье стало сложнее из-за новых ограничений по площади квартиры. Теперь для одного или двух человек ипотека предоставляется только на жилье площадью до 52,5 квадратного метра. Если семья больше, добавляется по 21 квадратному метру на каждого члена семьи. Кроме того, банки начали более тщательно проверять наличие у заемщика другой недвижимости. Если по документам человек уже владеет определенной жилой площадью, это может стать основанием для отказа в новом кредите.

Отдельно Зинкевич обратила внимание на ситуацию с внутренне перемещенными лицами. По ее словам, переселенцы получают всего около 4% всех кредитов в рамках программы. При этом для них действует ограничение: разрешено покупать квартиры только в новостройках в возрасте до трех лет. Депутат отмечает, что такого жилья немного, а его стоимость значительно выше, чем на вторичном рынке.

Еще одним барьером она назвала денежные требования. Для участия в программе необходимо внести 20% стоимости квартиры в качестве первого взноса. Дополнительно, по ее словам, около 12% могут пойти на налоги, услуги нотариуса и оценку жилья. В результате для приобретения квартиры стоимостью около 2 миллионов гривен нужно иметь на старте около 500–600 тысяч гривен собственных средств.

В своем сообщении парламентария также заявила, что военнослужащие нередко сталкиваются с отказами. По ее словам, банки расценивают службу у фронта как повышенный риск и могут отказывать в кредитовании. Зинкевич назвала такую практику несправедливой по отношению к тем, кто защищает страну.

Кроме того, она отметила, что из-за задержек государственных выплат продавцы квартир не всегда соглашаются ждать перечисления средств, что усложняет сделки в рамках программы.

По мнению депутата, в нынешнем виде "еселя" больше способствует продаже нового жилья, чем реально решает проблему доступности жилья для учителей, медиков или переселенцев. Она выразила позицию, что программу следует сделать более гибкой: разрешить покупку на вторичном рынке без жесткого ограничения по возрасту дома и пересмотреть подходы к оценке рисков для военных.

