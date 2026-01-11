Іноземцям стане легше скупувати українську землю: що приховує новий закон

З 16 січня 2026 року в Україні набирає чинності Закон 4502-IX, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ прямо забороняє його для громадян Російської Федерації та держав, що не визнають територіальної цілісності України, але одночасно відкриває іноземцям потенційний доступ до українського ринку сільськогосподарських земель. Про це повідомляє agronews.ua.

Законом визначено, що Кабінет Міністрів формує перелік іноземних держав, громадяни яких зможуть отримувати українське громадянство у спрощеному порядку. Поки цього списку немає, умови його реалізації будуть визначені урядом вже після набрання чинності законом.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що пріоритет надаватиметься країнам, які активно підтримують Україну під час війни, передусім державам ЄС та Сполученим Штатам Америки. За його словами, до списку можуть увійти Німеччина, Польща, Чехія, країни Балтії та Канада. Саме громадянам цих держав може бути надано спрощений доступ до українського громадянства.

Разом з тим, Закон 4502-IX містить і серйозні ризики. Особа, яка отримала українське громадянство у спрощеному порядку, зможе одразу купувати землі сільськогосподарського призначення, оскільки правки про відтермінування цього права на три або п’ять років були відхилені. Експерти вже застерігають, що це може стати механізмом масового відкриття ринку землі для іноземців, що вплине на внутрішній ринок і ціни.

Це не перша спроба запровадити множинне громадянство. У грудні 2021 року законопроєкт відхилили через гострі дискусії, адже вже тоді фахівці попереджали про ризики для національної безпеки та економіки.

Водночас прихильники закону зазначають, що це може залучити інвестиції та підтримати розвиток сільського господарства, стимулюючи економіку та створюючи нові можливості для фермерів та інвесторів.

