Иностранцам станет легче скупать украинскую землю: что скрывает новый закон

С 16 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон 4502-IX , вводящий институт множественного гражданства . Документ прямо запрещает его для граждан Российской Федерации и государств, не признающих территориальную целостность Украины , но одновременно открывает иностранцам потенциальный доступ к украинскому рынку сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает agronews.ua.

Закон 4502-IX о множественном гражданстве открывает иностранцам доступ к рынку украинских сельхозземель



Законом определено, что Кабинет Министров формирует перечень иностранных государств , граждане которых смогут получать украинское гражданство в упрощенном порядке. Пока этого списка нет, условия его реализации будут определены правительством уже после вступления в силу закона.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что приоритет будет предоставляться странам, активно поддерживающим Украину во время войны , прежде всего государствам ЕС и Соединенным Штатам Америки. По его словам, в список могут войти Германия, Польша, Чехия, страны Балтии и Канада . Именно гражданам этих государств может быть предоставлен упрощенный доступ к украинскому гражданству .

Вместе с тем, Закон 4502-IX содержит и серьезные риски . Лицо, получившее украинское гражданство в упрощенном порядке, сможет сразу покупать земли сельскохозяйственного назначения , поскольку правки об отсрочке этого права на три или пять лет были отклонены. Эксперты уже предостерегают, что это может стать механизмом массового открытия рынка земли для иностранцев , что повлияет на внутренний рынок и цены.

Это не первая попытка ввести множественное гражданство. В декабре 2021 года законопроект отклонили из-за острых дискуссий, ведь уже тогда специалисты предупреждали о рисках национальной безопасности и экономики .

В то же время, сторонники закона отмечают, что это может привлечь инвестиции и поддержать развитие сельского хозяйства , стимулируя экономику и создавая новые возможности для фермеров и инвесторов.

