Кто заменит Ермака: Зеленский высказался о назначении нового руководителя Офиса президента

Прежде чем назначить нового руководителя Офиса президента, Владимир Зеленский планирует провести дополнительные консультации.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Рассмотрение кандидатур продолжится по его возвращении в Украину. Об этом президент сказал на совместном брифинге с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Сенсаций сегодня не будет. Я запланировал консультации, по возвращении в Украину это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны", — сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что в Украине есть "безусловно, очень достойные люди".

Как сообщал портал "Комментарии", после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака в сети активно обсуждают, кто может стать новым руководителем ОП. В частности, звучат предположения, что премьер Юлия Свириденко может возглавить офис, а ее место займет Михаил Федоров – первый вице-премьер и министр цифровой трансформации. Эксперты поделились мнениями о том, кто сейчас кажется вероятным претендентом на должность главы ОП и какие перестановки это может повлечь в Кабмин.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Владимир Зеленский сейчас рассматривает два возможных варианта кадровых назначений, которые касаются сразу двух ключевых должностей – руководителя Офиса президента и министра обороны. По словам нардепа Алексея Гончаренко, по одному из вариантов, Денис Шмигаль может остаться в должности министра обороны, а вице-премьер-министр по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров – возглавить Офис президента. Альтернативный сценарий подразумевает перестановку: Шмигаль переходит в руководство ОП, а Федоров в таком случае возглавляет Минобороны.