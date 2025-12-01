logo

BTC/USD

84608

ETH/USD

2745.01

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Кто заменит Ермака: Зеленский высказался о назначении нового руководителя Офиса президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто заменит Ермака: Зеленский высказался о назначении нового руководителя Офиса президента

Владимир Зеленский пока не называет фамилию будущего нового руководителя Офиса президента

1 декабря 2025, 18:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Прежде чем назначить нового руководителя Офиса президента, Владимир Зеленский планирует провести дополнительные консультации.

Кто заменит Ермака: Зеленский высказался о назначении нового руководителя Офиса президента

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Рассмотрение кандидатур продолжится по его возвращении в Украину. Об этом президент сказал на совместном брифинге с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Сенсаций сегодня не будет. Я запланировал консультации, по возвращении в Украину это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны", — сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что в Украине есть "безусловно, очень достойные люди".

Как сообщал портал "Комментарии", после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака в сети активно обсуждают, кто может стать новым руководителем ОП. В частности, звучат предположения, что премьер Юлия Свириденко может возглавить офис, а ее место займет Михаил Федоров – первый вице-премьер и министр цифровой трансформации. Эксперты поделились мнениями о том, кто сейчас кажется вероятным претендентом на должность главы ОП и какие перестановки это может повлечь в Кабмин.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Владимир Зеленский сейчас рассматривает два возможных варианта кадровых назначений, которые касаются сразу двух ключевых должностей – руководителя Офиса президента и министра обороны. По словам нардепа Алексея Гончаренко, по одному из вариантов, Денис Шмигаль может остаться в должности министра обороны, а вице-премьер-министр по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров – возглавить Офис президента. Альтернативный сценарий подразумевает перестановку: Шмигаль переходит в руководство ОП, а Федоров в таком случае возглавляет Минобороны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости