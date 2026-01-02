Кто возглавит ГУР после назначения Буданова руководителем ОП: источники назвали фамилию

После назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента возглавить Главное управление разведки Минобороны может нынешний глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ и народных депутатов. В частности, об этом написал в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

"Что интересно, очень много было информации, что Буданову позволят избрать кого-то из своих заместителей ГУР на эту должность. А Иващенко раньше относили к квоте Ермака. Сейчас не уверен, что это так. И последний много раз именно им хотел заменить Буданова. Выходит у Ермака наконец-то выйдет замена Буданова на Иващенко) Правда не думаю, что он так это видел", — отметил Железняк.

О возможном назначении Иващенко руководителем ГУР пишет также политическая обозреватель Юлия Забелина.

"Кто пойдет на ГУР, уже секрет полишенеля, неоднозначное решение. Этого человека пророчили раньше. А как было бы хорошо, если бы ГУР возглавил кто-то из действующих заместителей Буданова, и не пришлось бы это делать лишние движения в СВР. Чтобы продолжить масштабирование успехов службы", — отметила Забелина.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении руководства Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.

Издание "Комментарии" также приводило мнение политолога Вадима Денисенко. По его словам, после назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента есть два главных варианта развития событий с тем, кто теперь возглавит ГУР Минобороны. ГУР может возглавить нынешний руководитель СВР или же человек Буданова. Если Буданов сохранит контроль над ГУР, то его новая должность станет явным повышением.