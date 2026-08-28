Хто буде після Зеленського: розкрито страшний парадокс у настроях українців

Українці поки не визначилися, хто міг би стати наступним президентом після Володимира Зеленського, а суспільні настрої щодо майбутніх виборів залишаються нестабільними та суперечливими. Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький.

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За його словами, тривала війна, постійний стрес і загальна втома суттєво впливають на політичні настрої громадян. Частина українців уже може замислюватися над альтернативою чинному президенту, однак говорити про сформований суспільний запит на конкретного наступника Зеленського поки зарано.

"Ми знаходимось у травмованому абсолютно стані. Всі знаходимось, і кожний залежно від цього хаотичний, абсолютно нераціональний", — зазначив Голобуцький.

Політтехнолог також звернув увагу на поступове накопичення втоми від чинної влади. За його оцінкою, для української політики традиційною є тенденція, коли після кількох років перебування президента при владі рівень суспільної підтримки починає знижуватися. Війна значною мірою змінила цей звичний політичний цикл і відтермінувала його прояви.

Окремо Голобуцький вказав на суперечність у ставленні громадян до проведення виборів. За наведеними ним соціологічними даними, близько половини українців виступають проти голосування за нинішніх обставин. Водночас експерт переконаний, що значна частина цих людей усе одно прийде на виборчі дільниці, якщо вибори будуть офіційно призначені.

"Близько 50% проти проведення виборів. Але ці ж самі відсотки, якщо вибори будуть оголошені, будуть у них брати участь", — заявив Голобуцький.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва намагається отримати від Вашингтону пояснення щодо продовження американської підтримки України. За його словами, російська сторона звертається до Держдепартаменту США після появи у західних медіа інформації про нові поставки озброєнь, фінансування та передачу розвідувальних даних Києву.