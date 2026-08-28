Кто будет после Зеленского: раскрыт страшный парадокс в настроениях украинцев

Украинцы пока не определились, кто мог бы стать следующим президентом после Владимира Зеленского, а общественные настроения по поводу предстоящих выборов остаются нестабильными и противоречивыми. Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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По его словам, продолжавшаяся война, постоянный стресс и общая усталость оказывают существенное влияние на политические настроения граждан. Часть украинцев уже может задумываться над альтернативой действующему президенту, однако говорить о сложившемся общественном запросе на конкретного преемника Зеленского пока рано.

"Мы находимся в травмированном абсолютно состоянии. Все находимся, и каждый в зависимости от этого хаотичен, абсолютно нерационален", — отметил Голобуцкий.

Политтехнолог также обратил внимание на постепенное накопление усталости от действующей власти. По его оценке, для украинской политики традиционна тенденция, когда после нескольких лет пребывания президента у власти уровень общественной поддержки начинает снижаться. Война в значительной степени изменила этот обычный политический цикл и отсрочила его проявления.

Отдельно Голобуцкий указал на противоречие в отношении граждан к проведению выборов. По приведенным им социологическим данным, около половины украинцев выступают против голосования при нынешних обстоятельствах. В то же время, эксперт убежден, что значительная часть этих людей все равно придет на избирательные участки, если выборы будут официально назначены.

"Около 50% против проведения выборов. Но эти же проценты, если выборы будут объявлены, будут в них участвовать", — заявил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пытается получить от Вашингтона объяснения по продолжению американской поддержки Украины. По его словам, российская сторона обращается в Госдепартамент США после появления в западных медиа информации о новых поставках вооружений, финансировании и передаче разведывательных данных Киеву.