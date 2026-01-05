Гончаренко высказался о переводе Буданова в ОП: почему это не карьерный рост

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что перевод Кирилла Буданова на работу в Офис президента не является повышением, а скорее наоборот — способом ограничить его влияние.
Гончаренко про перевод Буданова с ГУР в ОП
По его словам, Владимир Зеленский традиционно очень болезненно реагирует на стремительный рост общественной популярности отдельных фигур. Это, как отмечает Гончаренко, касается и руководителя СБУ и руководителя ГУР. Президент, по его мнению, системно отодвигает людей, становящихся слишком влиятельными в публичном пространстве.
Именно поэтому, считает депутат, Буданова отрывают от Главного управления разведки — имеющей реальную силу структуры. ГУР – это не формальная должность, а мощная система с собственной вертикалью управления, тысячами военных и офицеров, ресурсами и значительной автономией.
Офис президента, по оценке Гончаренко, является по сути административной канцелярией. Там работают несколько сотен человек, преимущественно административный персонал — советники, секретари и обслуживающие службы. Реального силового или управленческого влияния эта структура не имеет.
Гончаренко подчеркнул, что все влияние главы Офиса президента всегда держалось только на одном факторе — личной близости от Зеленского. Именно доступ к президенту, а не формальные полномочия определяет вес этой должности.
Поэтому, заключает депутат, речь идет не о повышении Буданова, а о его перемещении с позиции реальной силы в контролируемую близость к главе государства.