Федоров запустив найбільш деструктивний сценарій для України: розкрито справжній задум ексміністра

Відеозвернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова із критикою української влади та закликом шукати механізм для проведення виборів може стати початком нового етапу політичного протистояння. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький Олексій Голобуцький.

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За його словами, Федоров навмисно обрав формат, схожий на президентське звернення, однак у своїй промові не назвав конкретних прізвищ. Водночас він говорив про системну корупцію, кризу управління та необхідність змін.

Голобуцький вважає, що за цією заявою може стояти значно ширший політичний задум.

"Вчорашня заява — це чітка заявка на майбутнє. Сьогодні, завтра, звичайно, за нього не голосують. Все, є нові гасла, а нова тема для розхитування ситуації — це вибори", — зазначив політолог.

На його думку, питання виборів може стати головним політичним інструментом для опонентів влади. При цьому експерт наголошує, що проведення голосування під час війни створює значні ризики для країни.

Голобуцький переконаний: навіть якщо вибори технічно можна було б організувати, вони можуть поглибити внутрішнє протистояння саме в той момент, коли Україна продовжує воювати з Росією.

"Я вважаю, що вони недоречні. Вони нічого особливо не змінять. От чому вони створюють безліч ризиків. Сам факт початку того, що всі починають боротися один проти одного під час війни, — це вже деструктивний факт", — пояснив він.

Водночас політолог зазначив, що після публічної заяви Федорова політичні процеси вже навряд чи можна буде зупинити. На його думку, ексміністр фактично почав формувати власну політичну позицію, хоча прямо не оголосив про перехід в опозицію.

"Політичні процеси вже пішли. І, можливо, сам Федоров до сих пір не розуміє, що він зробив вчора", — заявив Голобуцький.

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