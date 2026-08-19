Федоров запустил самый деструктивный сценарий для Украины: раскрыт настоящий замысел экс-министра

Видеообращение бывшего министра обороны Михаила Федорова с критикой украинских властей и призывом искать механизм для проведения выборов может стать началом нового этапа политического противостояния. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Фото: из открытых источников

По его словам, Федоров намеренно избрал формат, похожий на президентское обращение, однако в своей речи не назвал конкретных фамилий. В то же время он говорил о системной коррупции, кризисе управления и необходимости изменений.

Голобуцкий считает, что по этому заявлению может стоять более широкий политический замысел.

"Вчерашнее заявление — это четкая заявка на будущее. Сегодня, завтра, конечно, за него не голосуют. Все есть новые лозунги, а новая тема для расшатывания ситуации — это выборы", — отметил политолог.

По его мнению, вопросы выборов могут стать главным политическим инструментом для оппонентов власти. При этом эксперт отмечает, что проведение голосования во время войны создает серьезные риски для страны.

Голобуцкий убежден: даже если бы выборы технически можно было организовать, они могут углубить внутреннее противостояние именно в тот момент, когда Украина продолжает воевать с Россией.

"Я считаю, что они неуместны. Они ничего особо не изменят. Вот почему они создают множество рисков. Сам факт начала того, что все начинают бороться друг против друга во время войны, — это уже деструктивный факт", — объяснил он.

В то же время, политолог отметил, что после публичного заявления Федорова политические процессы уже вряд ли можно будет остановить. По его мнению, эксминистр фактически начал формировать свою политическую позицию, хотя прямо не объявил о переходе в оппозицию.

"Политические процессы уже пошли. И, может быть, сам Федоров до сих пор не понимает, что он сделал вчера", — заявил Голобуцкий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина зимой может столкнуться с существенным дефицитом электроэнергии. По оценке народного депутата Юрия Камельчука, в сложные периоды недостаток мощности может достигать 25%, что потенциально способно привести к длительным ограничениям электроснабжения.