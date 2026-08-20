Федоров готує боротьбу за владу: політолог зробив жорстку заяву про цинічну гру ексміністра

Після того як Михайло Федоров не отримав посаду міністра оборони, його публічні заяви можуть свідчити про початок нового етапу політичної кар'єри. Політолог Тарас Загородній вважає, що колишній очільник Міноборони фактично перейшов до відкритого протистояння з президентською командою, хоча прямо Володимира Зеленського не критикує.

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На думку експерта, Федоров програв кадрову боротьбу, після чого спробував перенести конфлікт у політичну площину. Його звернення із критикою системи управління та закликами до виборів Загородній розцінює як заявку на майбутнє.

"Я думаю, що Федорова хтось накрутив. У нього впала планка. Він реально вирішив, що буде президентом, що треба починати", — заявив політолог.

Загородній припускає, що Федоров міг повірити у можливість проведення виборів уже восени та почати готуватися до потенційної політичної кампанії. Водночас експерт вважає, що колишньому міністру бракує досвіду для розуміння наслідків публічного протистояння з владою.

Окремо політолог розкритикував ситуацію, коли цивільний чиновник, за його словами, втручався у військову вертикаль. Він наголосив, що в армії має існувати чітка система підпорядкування, а паралельні центри ухвалення рішень створюють ризики для управління військами.

"Армія — це чітка ієрархія з конкретним підпорядкуванням. І там не може бути двох командирів. Так не буває", — зазначив Загородній.

Експерт також вважає, що повернення Федорова до Міноборони після публічного конфлікту могло б створити додаткову нестабільність у системі управління обороною. На його думку, президенту під час війни потрібна команда, яка працює за єдиною вертикаллю та зосереджена на виконанні конкретних завдань.

"Зеленському як Верховному головнокомандувачу потрібна гарно працююча система, яка виконує конкретне завдання, тому що це війна", — підсумував Загородній.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Північна Корея відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про можливе відправлення до Росії до 50 тисяч додаткових військовослужбовців КНДР. Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина — Кім Йо Чон — заперечила такі плани та назвала українську оцінку безпідставною.