Федоров готовит борьбу за власть: политолог сделал жесткое заявление о циничной игре экс-министра

После того, как Михаил Федоров не получил должность министра обороны, его публичные заявления могут свидетельствовать о начале нового этапа политической карьеры. Политолог Тарас Загородний считает, что бывший глава Минобороны фактически перешел к открытому противостоянию с президентской командой, хотя прямо Владимира Зеленского не критикует.

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По мнению эксперта, Фёдоров проиграл кадровую борьбу, после чего попытался перенести конфликт в политическую плоскость. Его обращение с критикой системы управления и призывами к выборам Загородний расценивает как заявку на будущее.

"Я думаю, что Федорова кто-то накрутил. У него упала планка. Он реально решил, что будет президентом, что нужно начинать", — заявил политолог.

Загородний предполагает, что Федоров мог поверить в возможность проведения выборов уже осенью и готовиться к потенциальной политической кампании. В то же время эксперт считает, что бывшему министру не хватает опыта для понимания последствий публичного противостояния с властями.

Отдельно политолог подверг критике ситуацию, когда гражданский чиновник, по его словам, вмешивался в военную вертикаль. Он подчеркнул, что в армии должна существовать четкая система подчинения, а параллельные центры принятия решений создают риски для управления войсками.

"Армия — это четкая иерархия с конкретным подчинением. И там не может быть двух командиров. Так не бывает", — отметил Загородний.

Эксперт также считает, что возвращение Федорова в Миноборону после публичного конфликта могло бы создать дополнительную нестабильность в системе управления обороной. По его мнению, президенту во время войны нужна команда, работающая по единой вертикали и сосредоточенная на выполнении конкретных задач.

"Зеленскому как Верховному главнокомандующему нужна работающая система, которая выполняет конкретную задачу, потому что это война", — подытожил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Северная Корея отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной отправке в Россию до 50 тысяч дополнительных военнослужащих КНДР. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ина – Ким Йо Чон – отрицала такие планы и назвала украинскую оценку безосновательной.