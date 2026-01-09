Двоє міністрів подали у відставку: заяви вже у Верховній Раді

Верховна Рада України отримала заяви про відставку від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Шмигаль та Федоров подали у відставку

За його словами, подані заяви вже зареєстровані у Верховній Раді та будуть розглянуті народними депутатами найближчим часом. Розгляд відбудеться відповідно до встановленої парламентської процедури.

Наразі не уточнюється, з яких причин обидва міністри подали заяви про відставку, а також чи йдеться про кадрові рішення в межах ширших змін у складі уряду. Очікується, що питання може бути винесене на розгляд сесійної зали після завершення підготовчих процедур.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що мер Києва Віталій Кличко прокоментував заяву народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо його нібито перебування у відпустці під час надзвичайної ситуації в столиці. Він заявив, що ця інформація не відповідає дійсності та є вигадкою.

Кличко зазначив, що подібні твердження були поширені без перевірки й підхоплені телеграм-каналами, які не уточнюють достовірність інформації. За його словами, представники професійних медіа зверталися за коментарями, тоді як поширення неправдивих заяв без підтвердження лише загострює ситуацію. Мер також звернув увагу, що сама депутатка регулярно відвідує мерію та бере участь у нарадах, тому, за його словами, могла особисто переконатися у його присутності й роботі. Він іронічно додав, що готовий був би прийняти її навіть у складних умовах, організувавши гарячий чай і зробивши фото, які, за її словами, так її обурюють.

