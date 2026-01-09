logo

Два министра подали в отставку: заявления уже в Верховной Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Два министра подали в отставку: заявления уже в Верховной Раде

Верховная Рада получила заявления на отставку министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля

9 января 2026, 18:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Верховная Рада получила заявления об отставке от министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

Два министра подали в отставку: заявления уже в Верховной Раде

Шмыгаль и Федоров подали в отставку

По его словам, поданные заявления уже зарегистрированы в Верховной Раде и будут рассмотрены народными депутатами в ближайшее время. Разбирательство состоится в соответствии с установленной парламентской процедурой.

Пока не уточняется, по каким причинам оба министра подали заявления об отставке, а также идет ли речь о кадровых решениях в рамках более широких изменений в составе правительства. Ожидается, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение сессионного зала после завершения предварительных процедур.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление народной депутатки Марьяны Безуглой относительно его якобы пребывания в отпуске во время чрезвычайной ситуации в столице. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности и выдумка.

Кличко отметил, что подобные утверждения были распространены без проверки и подхвачены телеграммами-каналами, которые не уточняют достоверность информации. По его словам, представители профессиональных медиа обращались за комментариями, в то время как распространение ложных заявлений без подтверждения лишь обостряет ситуацию. Мэр также обратил внимание, что сама депутат регулярно посещает мэрию и участвует в совещаниях, поэтому, по его словам, могла лично убедиться в его присутствии и работе. Он иронически добавил, что готов был бы принять ее даже в сложных условиях, организовав горячий чай и сделав фото, которые, по ее словам, так возмущают ее.



Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official
