Два министра подали в отставку: заявления уже в Верховной Раде

Верховная Рада получила заявления об отставке от министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, поданные заявления уже зарегистрированы в Верховной Раде и будут рассмотрены народными депутатами в ближайшее время. Разбирательство состоится в соответствии с установленной парламентской процедурой.

Пока не уточняется, по каким причинам оба министра подали заявления об отставке, а также идет ли речь о кадровых решениях в рамках более широких изменений в составе правительства. Ожидается, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение сессионного зала после завершения предварительных процедур.

