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Дипломатія Зеленського штовхає українців у страшну прірву: експерт розніс Банкову за тотальний хаос

Політолог попередив про критичні ризики для ППО та енергетики України і закликав владу нарешті визначити головні пріоритети

11 серпня 2026, 16:30
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Клименко Елена

Україна наближається до опалювального сезону на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів, посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та невирішених кадрових і політичних питань. Політолог Володимир Цибулько вважає, що головна проблема влади полягає не у відсутності активності, а в тому, що численні дії не дають необхідного результату.

Дипломатія Зеленського штовхає українців у страшну прірву: експерт розніс Банкову за тотальний хаос

Фото: з відкритих джерел

"Безпорадність влади — це коли активність перестає давати результат", — заявив Цибулько. 

Експерт також прокоментував візит президента Володимира Зеленського до Сербії. Він визнав, що поїздка не була повністю безрезультатною: Белград підтвердив підтримку територіальної цілісності України, оголосив про допомогу українській енергетиці та участь у відбудові одного з постраждалих міст.

Водночас, на думку політолога, ці домовленості не стали стратегічним проривом.

"Два дні дипломатії, а головного стратегічного розвороту Белграда нема", — наголосив він. 

Найбільш критичною Цибулько називає ситуацію з українською ППО. За його словами, скорочення постачання ракет-перехоплювачів від партнерів створює серйозні ризики напередодні зими, тоді як Росія адаптує виробництво далекобійного озброєння. 

"Ситуація із засобами ППО виглядає катастрофічно", — сказав експерт. 

Він припускає, що Москва може використати зимовий період для посилення тиску на Україну через удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо пошкоджені об'єкти доведеться постійно відновлювати без достатнього захисту від повторних атак, виникне замкнене коло руйнувань.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готуватися до переходу війни проти України у нову, більш інтенсивну фазу. На це, за даними Newsweek, вказують одразу кілька тривожних тенденцій: Москва нарощує виробництво далекобійної зброї, посилює ракетні удари по українських містах і отримує військову допомогу від Північної Кореї.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GFxFEqou6Jc
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