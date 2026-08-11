Дипломатия Зеленского толкает украинцев в страшную бездну: эксперт разнес Банковую за тотальный хаос

Украина приближается к отопительному сезону на фоне дефицита ракет-перехватчиков, усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре и нерешенных кадровых и политических вопросов. Политолог Владимир Цыбулько считает, что главная проблема власти состоит не в отсутствии активности, а в том, что многочисленные действия не приносят необходимого результата.

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"Беспомощность власти — это когда активность перестает давать результат", — заявил Цыбулько.

Эксперт также прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в Сербию. Он признал, что поездка не была полностью безрезультатна: Белград подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, объявил о помощи украинской энергетике и участии в восстановлении одного из пострадавших городов.

В то же время, по мнению политолога, эти договоренности не стали стратегическим прорывом.

"Два дня дипломатии, а главного стратегического разворота Белграда нет", — подчеркнул он.

Наиболее критичной Цибулько называет ситуацию с украинским ПВО. По его словам, сокращение поставок ракет-перехватчиков от партнеров создает серьезные риски в преддверии зимы, в то время как Россия адаптирует производство дальнобойного вооружения.

"Ситуация со средствами ПВО выглядит катастрофически", — сказал эксперт.

Он предполагает, что Москва может использовать зимний период для усиления давления на Украину из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Если поврежденные объекты придется постоянно восстанавливать без защиты от повторных атак, возникнет замкнутый круг разрушений.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может готовиться к переходу войны против Украины в новую, более интенсивную фазу. На это, по данным Newsweek, указывается сразу несколько тревожных тенденций: Москва наращивает производство дальнобойного оружия, усиливает ракетные удары по украинским городам и получает военную помощь от Северной Кореи.