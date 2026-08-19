Эти 5 ошибок Федорова будут стоить дорого: эксперт жестко разгромил обращение экс-министра

Политическое обращение Михаила Федорова к украинцам в формате президентского видеообращения стало предметом критики со стороны политолога Евгения Магды. Эксперт разобрал заявление политика и назвал пять ключевых ошибок, которые, по его мнению, могут негативно отразиться на дальнейшей карьере Федорова.

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В первую очередь Магда обратил внимание на призыв проводить выборы во время войны. По его мнению, Федоров должен учесть украинское законодательство, которое не предусматривает проведение выборов в условиях военного положения.

Отдельно политолог поставил под сомнение момент и формат заявления Федорова, в том числе накануне кадровых решений по Министерству обороны. Еще одним просчетом он назвал отсутствие синхронизации с политическими соратниками.

По словам Магды, публичное заявление такого масштаба обычно должно сопровождаться поддержкой команды или политического окружения. Федоров же выступил фактически самостоятельно.

Четвертая проблема, по мнению эксперта, – отсутствие у Федорова опыта работы у оппозиции. Политик долгое время работал во власти, поэтому теперь ему придется фактически осваивать новую для себя роль.

Магда также обратил внимание на критику властей в обращении Федорова. По его мнению, политик делает серьезные упреки, однако избегает прямого названия фамилий.

"Опыт Федорова связан либо с бизнесом, либо с работой во власти. Опыта пребывания у оппозиции у него сегодня нет. Его нужно максимально быстро приобретать, потому что без оппозиционного опыта добиться чего-то в нашем государстве достаточно сложно", — отметил Магда.

Отдельно эксперт оценил перспективы Федорова на международной арене. По его мнению, поддержка западных партнеров оказалась не такой, на которую политик мог рассчитывать.

"Федоров делает все для того, чтобы остаться зеленым и пушистым. Но это не тот случай, мы ведь голосуем не за гремлинов, а за людей", — подчеркнул политолог.

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