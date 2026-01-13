logo_ukra

Чому саме Федорова хотять поставити в Міноборони України

Федоров може трансформувати Міноборони: депутат заявив про ставку на технології та системність

13 січня 2026, 17:57
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров здатен суттєво змінити роботу Міністерства оборони України, зробивши відомство більш технологічним і системним. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв в інтерв’ю медіа Новини.LIVE.

Чому саме Федорова хотять поставити в Міноборони України

Михайло Федоров

За словами парламентаря, Федоров зарекомендував себе як сильний управлінець, який має реальний досвід побудови ефективних державних систем фактично "з нуля". Саме таку модель, зазначив Чернєв, йому вдалося реалізувати під час роботи в Міністерство цифрової трансформації України, де цифрові сервіси стали масовими та системними.

Водночас депутат підкреслив, що Міністерство оборони України є значно складнішою структурою, ніж будь-яке інше державне відомство. Воно охоплює не лише Збройні сили, особовий склад і озброєння, а й питання будівництва, управління землями, логістики та масштабного господарського сектору. Попри це, на його думку, управлінський досвід Федорова у поєднанні з технологічним підходом може зробити роботу Міноборони більш впорядкованою, сучасною та прозорою.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації. Уже сьогодні парламент має проголосувати за його призначення на посаду очільника Міністерства оборони України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Максим Жорін висловив думку, що оборона багатьох країн виглядає вкрай слабкою у порівнянні з військовими можливостями РФ та Китаю. Він зазначив, що у глобальному вимірі це нагадує порівняння двох собачих упряжок із потужними та добре підготовленими військовими машинами.



Джерело: https://t.me/novynylive/182392
