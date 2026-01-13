Чому саме Федорова хотять поставити в Міноборони України

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров здатен суттєво змінити роботу Міністерства оборони України, зробивши відомство більш технологічним і системним. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв в інтерв’ю медіа Новини.LIVE.

Михайло Федоров

За словами парламентаря, Федоров зарекомендував себе як сильний управлінець, який має реальний досвід побудови ефективних державних систем фактично "з нуля". Саме таку модель, зазначив Чернєв, йому вдалося реалізувати під час роботи в Міністерство цифрової трансформації України, де цифрові сервіси стали масовими та системними.

Водночас депутат підкреслив, що Міністерство оборони України є значно складнішою структурою, ніж будь-яке інше державне відомство. Воно охоплює не лише Збройні сили, особовий склад і озброєння, а й питання будівництва, управління землями, логістики та масштабного господарського сектору. Попри це, на його думку, управлінський досвід Федорова у поєднанні з технологічним підходом може зробити роботу Міноборони більш впорядкованою, сучасною та прозорою.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації. Уже сьогодні парламент має проголосувати за його призначення на посаду очільника Міністерства оборони України.

