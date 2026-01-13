logo

Почему именно Федорова хотят поставить в Минобороны Украины
НОВОСТИ

Почему именно Федорова хотят поставить в Минобороны Украины

Федоров может трансформировать Минобороны: депутат заявил о ставке на технологии и системность

13 января 2026, 17:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров способен существенно изменить работу Министерства обороны Украины, сделав ведомство более технологичным и системным. Об этом заявил народный депутат Егор Чернев в интервью медиа Новости.LIVE .

Почему именно Федорова хотят поставить в Минобороны Украины

Михаил Федоров

По словам парламентария, Федоров зарекомендовал себя как сильный управленец, обладающий реальным опытом построения эффективных государственных систем фактически "с нуля". Именно такую модель ему удалось реализовать во время работы в Министерство цифровой трансформации Украины , где цифровые сервисы стали массовыми и системными.

В то же время депутат подчеркнул, что Министерство обороны Украины является более сложной структурой, чем любое другое государственное ведомство. Оно охватывает не только вооруженные силы, личный состав и вооружение, но и вопросы строительства, управления землями, логистики и масштабного хозяйственного сектора. Несмотря на это, по его мнению, управленческий опыт Федорова в сочетании с технологическим подходом может сделать работу Минобороны более упорядоченной, современной и прозрачной.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала увольнение Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. Уже сегодня парламент должен проголосовать за его назначение на должность главы Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Максим Жорин выразил мнение, что оборона многих стран выглядит крайне слабой по сравнению с военными возможностями РФ и Китая. Он отметил, что в глобальном измерении это напоминает сравнение двух собачьих упряжек с мощными и хорошо подготовленными военными машинами.



Источник: https://t.me/novynylive/182392
