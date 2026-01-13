Почему именно Федорова хотят поставить в Минобороны Украины

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров способен существенно изменить работу Министерства обороны Украины, сделав ведомство более технологичным и системным. Об этом заявил народный депутат Егор Чернев в интервью медиа Новости.LIVE .

Михаил Федоров

По словам парламентария, Федоров зарекомендовал себя как сильный управленец, обладающий реальным опытом построения эффективных государственных систем фактически "с нуля". Именно такую модель ему удалось реализовать во время работы в Министерство цифровой трансформации Украины , где цифровые сервисы стали массовыми и системными.

В то же время депутат подчеркнул, что Министерство обороны Украины является более сложной структурой, чем любое другое государственное ведомство. Оно охватывает не только вооруженные силы, личный состав и вооружение, но и вопросы строительства, управления землями, логистики и масштабного хозяйственного сектора. Несмотря на это, по его мнению, управленческий опыт Федорова в сочетании с технологическим подходом может сделать работу Минобороны более упорядоченной, современной и прозрачной.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала увольнение Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. Уже сегодня парламент должен проголосовать за его назначение на должность главы Министерства обороны Украины.

