Чому ідея з виборами під час війни може боляче вдарити по Україні: про що змовчав Федоров

Досі незрозуміло, чому президент відправив у відставку Михайла Федорова, але не менш важливе інше питання: чому сам Федоров стільки років мовчав? Він був поруч із Володимиром Зеленським від самої президентської кампанії, яку значною мірою допомагав будувати власними руками. Був членом усіх урядів Зеленського з першого дня. І всі ці роки – ще до повномасштабного вторгнення і вже під час великої війни – ми не чули від нього публічної незгоди з недемократичними тенденціями в державі. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

"І лише зараз, після відставки і після того, як його кандидатуру не внесли повторно на посаду міністра оборони, Михайло Федоров виступив із фактично програмною промовою, але й ця промова залишила відчуття недомовленості", – зазначив політик.

Микола Княжицький говорить, що найбільш дивує посил Федорова, що Україні потрібні вибори, але, як провести демократичні вибори під час великої війни – незрозуміло.

Нардеп зауважує, вже неодноразово обговорювалася ідея електронного голосування, зокрема через "Дію". Проте електронні вибори під час війни створюють щонайменше дві фундаментальні проблеми: вразливість до атак ворога і неможливість забезпечити той рівень перевірки результату, який дає фізичний бюлетень.

"Як забезпечити це під час війни? Як голосуватимуть військові на фронті? Мільйони українців за кордоном? Люди на тимчасово окупованих територіях? Як гарантувати рівність політичної конкуренції, свободу агітації, доступ опозиції до медіа та безпеку виборчих дільниць під ракетними й дроновими атаками? На ці питання у промові Федорова відповіді немає", – зазначив Княжицький.

Він наголошує, будь-які політичні дискусії в сучасній Україні можливі лише завдяки людям у формі української армії, які тримають фронт. Саме завдяки їм у тилу можна будувати політичні стратегії, сперечатися про рейтинги, партії та майбутні вибори, але потреби людини в окопі мають залишатися ключовим пріоритетом держави.

За словами оглядача, є й інша обставина, яку не можна ігнорувати. Вимога проведення виборів в Україні регулярно з'являється в російських сценаріях так званого "мирного врегулювання". Причина очевидна: у Кремлі розраховують, що виборча кампанія під час війни загострить внутрішні конфлікти, пересварить українців і послабить державу зсередини. Те, чого Росія не може досягти на полі бою, вона намагатиметься досягти через внутрішню дестабілізацію.

"Вибори розколюють суспільство навіть у мирний час. А вибори під ракетними обстрілами неминуче перетворять питання війни і миру на головний предмет політичного торгу. Перемагатиме той, хто переконливіше продасть суспільству найпростішу обіцянку швидкого завершення війни. І тоді старе "надо просто перестать стрелять" дуже швидко може отримати нове життя", – констатував Микола Княжицький.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Федоров записав звернення до українців: пропонує провести вибори під час війни.



