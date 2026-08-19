Чому ідея з виборами під час війни може боляче вдарити по Україні: про що змовчав Федоров

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Кравцев Сергей
Досі незрозуміло, чому президент відправив у відставку Михайла Федорова, але не менш важливе інше питання: чому сам Федоров стільки років мовчав? Він був поруч із Володимиром Зеленським від самої президентської кампанії, яку значною мірою допомагав будувати власними руками. Був членом усіх урядів Зеленського з першого дня. І всі ці роки – ще до повномасштабного вторгнення і вже під час великої війни – ми не чули від нього публічної незгоди з недемократичними тенденціями в державі. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.
Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел
Микола Княжицький говорить, що найбільш дивує посил Федорова, що Україні потрібні вибори, але, як провести демократичні вибори під час великої війни – незрозуміло.
Нардеп зауважує, вже неодноразово обговорювалася ідея електронного голосування, зокрема через "Дію". Проте електронні вибори під час війни створюють щонайменше дві фундаментальні проблеми: вразливість до атак ворога і неможливість забезпечити той рівень перевірки результату, який дає фізичний бюлетень.
Він наголошує, будь-які політичні дискусії в сучасній Україні можливі лише завдяки людям у формі української армії, які тримають фронт. Саме завдяки їм у тилу можна будувати політичні стратегії, сперечатися про рейтинги, партії та майбутні вибори, але потреби людини в окопі мають залишатися ключовим пріоритетом держави.
За словами оглядача, є й інша обставина, яку не можна ігнорувати. Вимога проведення виборів в Україні регулярно з'являється в російських сценаріях так званого "мирного врегулювання". Причина очевидна: у Кремлі розраховують, що виборча кампанія під час війни загострить внутрішні конфлікти, пересварить українців і послабить державу зсередини. Те, чого Росія не може досягти на полі бою, вона намагатиметься досягти через внутрішню дестабілізацію.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Федоров записав звернення до українців: пропонує провести вибори під час війни.