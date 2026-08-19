Почему идея с выборами во время войны может больно ударить по Украине: о чем умолчал Федоров

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
До сих пор непонятно, почему президент отправил в отставку Михаила Фёдорова, но не менее важен другой вопрос: почему сам Фёдоров столько лет молчал? Он был рядом с Владимиром Зеленским от самой президентской кампании, в значительной степени помогавшей строить собственными руками. Являлся членом всех правительств Зеленского с первого дня. И все эти годы – еще до полномасштабного вторжения и уже во время войны – мы не слышали от него публичного несогласия с недемократическими тенденциями в государстве. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Николай Княжицкий говорит, что удивляет посыл Федорова, что Украине нужны выборы, но, как провести демократические выборы во время великой войны – непонятно.
Нардеп отмечает, что уже неоднократно обсуждалась идея электронного голосования, в частности через "Действие". Тем не менее, электронные выборы во время войны создают по меньшей мере две фундаментальные проблемы: уязвимость к атакам врага и невозможность обеспечить тот уровень проверки результата, который дает физический бюллетень.
Он отмечает, что любые политические дискуссии в современной Украине возможны только благодаря людям в форме украинской армии, которые держат фронт. Именно благодаря им в тылу можно строить политические стратегии, спорить о рейтингах, партиях и предстоящих выборах, но потребности человека в окопе должны оставаться ключевым приоритетом государства.
По словам обозревателя, есть и другое обстоятельство, которое нельзя игнорировать. Требование проведения выборов в Украине регулярно появляется в российских сценариях так называемого мирного урегулирования. Причина очевидна: в Кремле рассчитывают, что избирательная кампания во время войны обострит внутренние конфликты, перессорит украинцев и ослабит государство изнутри. То, чего Россия не может достичь на поле боя, она будет пытаться достичь из-за внутренней дестабилизации.
Также издание "Комментарии" сообщало — Федоров записал обращение к украинцам: предлагает провести выборы во время войны.