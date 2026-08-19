Почему идея с выборами во время войны может больно ударить по Украине: о чем умолчал Федоров

До сих пор непонятно, почему президент отправил в отставку Михаила Фёдорова, но не менее важен другой вопрос: почему сам Фёдоров столько лет молчал? Он был рядом с Владимиром Зеленским от самой президентской кампании, в значительной степени помогавшей строить собственными руками. Являлся членом всех правительств Зеленского с первого дня. И все эти годы – еще до полномасштабного вторжения и уже во время войны – мы не слышали от него публичного несогласия с недемократическими тенденциями в государстве. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

"И только сейчас, после отставки и после того, как его кандидатуру не внесли повторно в должность министра обороны, Михаил Федоров выступил с фактически программной речью, но и эта речь оставила ощущение недосказанности", — отметил политик.

Николай Княжицкий говорит, что удивляет посыл Федорова, что Украине нужны выборы, но, как провести демократические выборы во время великой войны – непонятно.

Нардеп отмечает, что уже неоднократно обсуждалась идея электронного голосования, в частности через "Действие". Тем не менее, электронные выборы во время войны создают по меньшей мере две фундаментальные проблемы: уязвимость к атакам врага и невозможность обеспечить тот уровень проверки результата, который дает физический бюллетень.

Как обеспечить это во время войны? Как будут голосовать военные на фронте? Миллионы украинцев за границей? Люди на временно оккупированных территориях? Как гарантировать равенство политической конкуренции, свободу агитации, доступ оппозиции к медиа и безопасность избирательных участков под ракетными и дроновыми атаками? На эти вопросы в речи Федорова нет ответа", – отметил Княжицкий.

Он отмечает, что любые политические дискуссии в современной Украине возможны только благодаря людям в форме украинской армии, которые держат фронт. Именно благодаря им в тылу можно строить политические стратегии, спорить о рейтингах, партиях и предстоящих выборах, но потребности человека в окопе должны оставаться ключевым приоритетом государства.

По словам обозревателя, есть и другое обстоятельство, которое нельзя игнорировать. Требование проведения выборов в Украине регулярно появляется в российских сценариях так называемого мирного урегулирования. Причина очевидна: в Кремле рассчитывают, что избирательная кампания во время войны обострит внутренние конфликты, перессорит украинцев и ослабит государство изнутри. То, чего Россия не может достичь на поле боя, она будет пытаться достичь из-за внутренней дестабилизации.

"Выборы раскалывают общество даже в мирное время. А выборы под ракетными обстрелами неизбежно превратят вопросы войны и мира в главный предмет политического торга. Побеждает тот, кто убедительнее продаст обществу самое простое обещание скорого завершения войны. И тогда старое "надо просто перестать стрелять" очень быстро может обрести новую жизнь", – констатировал Николай Княжицкий.

Также издание "Комментарии" сообщало — Федоров записал обращение к украинцам: предлагает провести выборы во время войны.



