Чи дійдуть руки до бюджету та нових міністрів: що вирішила фракція монобільшості

Засідання фракції "Слуга народу" закінчилось без видимих результатів.

Ймовірно, голосів за держбюджет та кадрові рішення цього тижня у парламенті не буде, вважає народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Про це він написав у соцмережах.

"Коротко по Раді: поки нічого не буде. Завтра ще спробують на 10:00 зібрати Погоджувальну раду, там буде Свириденко і Марченко. Але не факт, що це не те що допоможе, а не погіршить ситуацію. Думаю реалістичний графік по бюджету буде 16-18 грудня. По кадрових питаннях теж", — зазначив Железняк.

Стосовно нових призначень в уряді, то, за словами нардепа, зараз немає ані кандидатів, ані голосів на них.

Про те, що рада коаліції на сьогоднішньому засіданні не змогла погодити питання про державний бюджет на 2026 рік, повідомляють також джерела видання РБК-Україна.

"Питання не погодили. Повний розброд", — сказав співрозмовник.

За інформацією джерела, частина депутатів підтримує проект держбюджету, але є й такі, що виставляють різні умови.

Як повідомляв портал "Коментарі", попередні пару тижнів засвідчили, що і президент, і керівництво парламенту, і фракції, і багато учасників фракції Слуги народу вважають монокоаліцію цінністю, яку варто зберегти. За словами нардепа Богдана Яременка, попри формальну цифру – 228 чи 229 учасників фракції СН, яка дозволяє заявляти, що монокоаліція існує, нардепи СН вже близько двох років не здатні продемонструвати це при голосуванні.

Видання "Коментарі" також писало, що народні депутати шоковані ситуацією, яка склалася із проведенням мирних переговорів. У Верховній Раді закликали президента Володимира Зеленського до чесного діалогу про "мирні угоди" та справедливого покарання фігурантів корупційних скандалів. Нардепи засуджують практику, коли українці дізнаються про хід "мирних угод" останніми і виключно через західні або російські медіа.