Заседание фракции "Слуга народа" завершилось без видимых результатов.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По всей видимости, голосов за госбюджет и кадровые решения на этой неделе в парламенте не будет, считает народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Об этом он написал в соцсетях.

"Кратко по Раде: пока ничего не будет. Завтра еще попытаются на 10:00 собрать Согласительный совет, там будут Свириденко и Марченко. Но не факт, что это не только поможет, а не усугубит ситуацию. Думаю, реалистичный график по бюджету будет 16-18 декабря. По кадровым вопросам тоже", – отметил Железняк.

Что касается новых назначений в правительстве, то, по словам нардепа, сейчас нет ни кандидатов, ни голосов за них.

О том, что совет коалиции на сегодняшнем заседании не смог согласовать вопрос о государственном бюджете на 2026 год, сообщают также источники издания РБК-Украина.

"Вопросы не согласовали. Полный разброд", — сказал собеседник.

По информации источника, часть депутатов поддерживает проект госбюджета, но есть и такие, что выставляют разные условия.

Как сообщал портал "Комментарии", предыдущие пару недель показали, что и президент, и руководство парламента, и фракции, и многие участники фракции Слуги народа считают монокоалицию ценностью , которую следует сохранить. По словам нардепа Богдана Яременко, несмотря на формальную цифру – 228 или 229 участников фракции СН, позволяющую заявлять, что монокоалиция существует, нардепы СН уже около двух лет не способны продемонстрировать это при голосовании.

Издание "Комментарии" также писало, что народные депутаты шокированы ситуацией , которая сложилась с проведением мирных переговоров. В Верховной Раде призвали президента Владимира Зеленского к честному диалогу о "мирных соглашениях" и справедливом наказании фигурантов коррупционных скандалов. Нардепы осуждают практику, когда украинцы узнают о ходе "мирных соглашений" последними и исключительно через западные или российские медиа.