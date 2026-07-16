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“Це вирок навіть не Зеленському, а країні”: Арестович про кризу в Україні

Колишній радник Офісу президента Арестович про кадровий скандал в Україні

16 липня 2026, 18:18
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Кречмаровская Наталия

Звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова викликало чимало критики. Навіть дійшло до мирних акцій на підтримку вже колишнього міністра. Президент України Володимир Зеленський розповів про конфлікт між Федоровим та головкомом Олександром Сирським. Однак проблема може виявитися глибшою.

“Це вирок навіть не Зеленському, а країні”: Арестович про кризу в Україні

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, те, що Сирський плодить “Скелі”, а Федоров — нічого не розуміє в управлінні Збройними Силами, а замінити їх ні ким, — це вирок не Сирському і Федорову і навіть Зеленському.

За словами Арестовича, за одне Федорова “ми придумали систему виявлення кращих бригад і посилення їх фінансування як заохочення” його потрібно гнати поганою мітлою максимально далеко від армії. 

“Це вирок всім нам — як країні та державній системі вульгарного поп-дилетантизму та особистого свавілля, яке ми збудували замість держави”, — резюмував Арестович. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні укази. Під санкціями опинився колишній народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.

На переконання колишнього радника Офісу президента Арестовича, санкції – інструмент позасудової розправи. За його словами, у до підсанкційних застосовуються більші обмеження прав, ніж до злочинців, засуджених кримінальним судом. Під санкціями, зазначив він, в Україні понад вісім тисяч людей.

Ексрадник наголосив, що правова держава будується на інститутах, а не на симпатіях чи антипатіях до конкретних людей, а держава відбулася тоді, коли особисто несимпатичні люди захищені так само як симпатичні.



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Джерело: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02itxmpJGE6ohY7nyhu83o2jVTM73AA1q6r18kjyyQazCyNS5QdssfhgNeD1gBnB9Xl
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