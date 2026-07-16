"Это приговор даже не Зеленскому, а стране": Арестович о кризисе в Украине

Увольнение с должности министра обороны Михаила Федорова вызвало немало критики. Даже дошло до мирных акций в поддержку бывшего министра. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о конфликте между Федоровым и главкомом Александром Сырским. Однако проблема может оказаться более глубокой.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Сырский плодит "Скалы", а Федоров — ничего не понимает в управлении Вооруженными Силами, а заменить их ни кем, — это приговор не Сырскому и Федорову и даже Зеленскому.

По словам Арестовича, за одно Федорова — "мы придумали систему выявления лучших бригад и усиление их финансирования как поощрения", его нужно гнать плохой метлой максимально далеко от армии.

"Это приговор всем нам — как стране и государственной системе вульгарного поп-дилетантизма и личного произвола, который мы построили вместо государства", — резюмировал Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные указы. Под санкциями оказался бывший народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

По мнению бывшего советника Офиса президента Арестовича, санкции – инструмент внесудебной расправы. По его словам, в подсанкционных применяются большие ограничения прав, чем к преступникам, осужденным уголовным судом. Под санкциями, отметил он, в Украине более восьми тысяч человек.

Экс-советник подчеркнул, что правовое государство строится на институтах, а не на симпатиях или антипатиях к конкретным людям, а государство состоялось тогда, когда лично несимпатичные люди защищены так же, как симпатичные.