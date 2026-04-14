Буданов забрав улюбленого вихованця до Офісу Президента

Ексочільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, перейшовши на роботу до Офісу Президента України, не залишив свого відомого улюбленця. Як повідомляє видання Bloomberg, разом із керівником ОП на нове місце переїхав і "акваріум із жабою на прізвисько Петро".

Кирило Буданов

Журналісти, які завітали до оновленого робочого простору Буданова, відзначили специфічну атмосферу кабінету з тьмяним освітленням. Окрім акваріума, інтер'єр доповнюють символічні деталі: "велика шахівниця та самурайський меч катана".

Окрему увагу приділили приймальні, де стіни прикрашені портретами бійців — учасників знакових операцій, а також емблемою сови, яка є символом воєнної розвідки. Цікавим контрастом до серйозної обстановки став телевізор, на якому під час візиту преси "йшов ситком "Друзі"".

Таким чином, Кирило Буданов зберіг частину звичної для себе атмосфери навіть після зміни робочої локації на Банкову.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла спровокувала чергову хвилю обговорень у мережі, опублікувавши допис із натяком на містичне минуле Офісу Президента. Парламентарка оприлюднила два скриншоти, на одному з яких зафіксовано голову Офісу президента України Кирила Буданова разом із дружиною під час освячення пасок у храмі.

Друге зображення стосується ексочільника ОПУ Андрія Єрмака та згадок у медіа про його нібито зацікавленість окультними практиками чи "чорною магією". Поєднуючи ці два контексти, депутатка поставила риторичне питання: "Цікаво, чи освячував Кирило Олексійович після Андрія Борисовича ОП".