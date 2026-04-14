Буданов забрал любимого питомца в Офис Президента

Экс-глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, перейдя на работу в Офис Президента Украины, не оставил своего известного любимца. Как сообщает издание Bloomberg, вместе с руководителем ОП на новое место переехал и "аквариум с жабой по кличке Петр".

Кирилл Буданов

Журналисты, посетившие обновленное рабочее пространство Буданова, отметили специфическую атмосферу кабинета с тусклым освещением. Кроме аквариума, интерьер дополняют символические детали: "большая шахматная доска и самурайский меч катана".

Отдельное внимание было уделено приемной, где стены украшены портретами бойцов — участников знаковых операций, а также эмблемой совы, являющейся символом военной разведки. Интересным контрастом к серьезной обстановке стал телевизор, на котором во время визита прессы шел ситком "Друзья".

Таким образом Кирилл Буданов сохранил часть привычной для себя атмосферы даже после смены рабочей локации на Банковую.

