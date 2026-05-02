logo_ukra

BTC/USD

78462

ETH/USD

2308.4

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленський все ж таки зважився: які кадрові перестановки анонсував президент
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський все ж таки зважився: які кадрові перестановки анонсував президент

Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни

2 травня 2026, 18:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденком і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер підтвердив: питання посилення урядових структур уже у роботі.

"Обговорили і графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення. За деякими кадровими позиціями треба продовжити діалог із парламентаріями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", — йдеться у заяві президента.

Інші позиції, ймовірно, буде затверджено після узгодження з нардепами монобільшості.                                                                                         

Під час обговорення також обговорили два ключові блоки питань: фінансова підтримка України від партнерів та кадрові зміни в уряді. Щодо фінансів – сторони скоординували позиції у переговорах із міжнародними партнерами. Йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей.

"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", — йдеться у заяві Володимира Зеленського.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорили особисту зустріч найближчим часом. Про це український лідер повідомив у себе у Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини