Зеленський все ж таки зважився: які кадрові перестановки анонсував президент

Глава української держави Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденком і заявив про майбутні кадрові рішення в Кабміні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram.

Український лідер підтвердив: питання посилення урядових структур уже у роботі.

"Обговорили і графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення. За деякими кадровими позиціями треба продовжити діалог із парламентаріями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", — йдеться у заяві президента.

Інші позиції, ймовірно, буде затверджено після узгодження з нардепами монобільшості.

Під час обговорення також обговорили два ключові блоки питань: фінансова підтримка України від партнерів та кадрові зміни в уряді. Щодо фінансів – сторони скоординували позиції у переговорах із міжнародними партнерами. Йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей.

"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", — йдеться у заяві Володимира Зеленського.

