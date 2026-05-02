Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Политика кабмин Зеленский все же решился: какие кадровые перестановки анонсировал президент
Зеленский все же решился: какие кадровые перестановки анонсировал президент

Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые изменения

2 мая 2026, 18:15
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и заявил о предстоящих кадровых решениях в Кабмине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер подтвердил: вопрос усиления правительственных структур уже в работе.

"Обсудили и график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, которые требуют решения. По некоторым кадровым позициям надо продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе", — говорится в заявлении президента.

Другие позиции, вероятно, будут утверждены после согласования с нардепами монобольшинства.                                                           

В ходе обсуждения также обсудили два ключевых блока вопросов: финансовая поддержка Украины от партнеров и кадровые изменения в правительстве. По финансам – стороны скоординировали позиции в переговорах с международными партнерами. Речь шла о реализации уже достигнутых договоренностей.

"Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно", — говорится в заявлении Владимира Зеленского.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Обсудили личную встречу в ближайшее время. Об этом украинский лидер сообщил у себя в Telegram.




