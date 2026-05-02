Зеленский все же решился: какие кадровые перестановки анонсировал президент

Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и заявил о предстоящих кадровых решениях в Кабмине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер подтвердил: вопрос усиления правительственных структур уже в работе.
Другие позиции, вероятно, будут утверждены после согласования с нардепами монобольшинства.
В ходе обсуждения также обсудили два ключевых блока вопросов: финансовая поддержка Украины от партнеров и кадровые изменения в правительстве. По финансам – стороны скоординировали позиции в переговорах с международными партнерами. Речь шла о реализации уже достигнутых договоренностей.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Обсудили личную встречу в ближайшее время. Об этом украинский лидер сообщил у себя в Telegram.