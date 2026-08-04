Зеленський прорахувався з новим Кабміном: у Раді ошелешили прогнозом

У липні Верховна Рада затвердила прем’єр-міністра та майже весь склад нового уряду. Однак парламентарі припускають, що цей склад Кабміну працюватиме не довго.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Микиша дав несподіваний прогноз. За його словами, приблизно за два-три місяці цей прем'єр освоїться остаточно. Поки він технократ, однак за цей час розбереться з політичною стороною, з комунікацією з Радою, Офісом президента, іншими структурами. Політик зазначив, що прем’єр за цей час “наб’є певні гулі”, думатиме, що процеси вирішилися, але вони лише поглибилися, бо система так працює і станом на зараз її виправити неможливо. І він впроваджуватиме свої правила, що дуже не сподобається Офісу президента, зазначив нардеп.

“Далі почнуть наростати конфлікти. А оці 2-3 місяці він буде спочатку лайтово, але боротися за свою суб'єктність, за ті рішення, які приймаються. Зрештою, він зрозуміє, що так не вийде. Там зрозуміють, що він не виконує все, що їм треба, а по-іншому в Офісі не буває. І це призведе до конфліктних ситуацій настільки, що умовно кажучи, до нового року, там плюс-мінус десь посеред зими опалювального періоду, вони будуть готові його просто зняти тут і зараз”, — розповів свою візію політик.

При цьому він зауважив, що посеред опалювального сезону Кабмін не відправлять у відставку, але після “святково повісять його разом з усім Кабміном, що вони не впоралися, не зробили все те, що мали зробити".

Народний депутат підсумував, що Корецький — це потенційно новий Федоров, тільки сильніший.

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