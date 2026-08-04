Зеленский просчитался с новым Кабмином: в Раде ошарашили прогнозом

В июле Верховная Рада утвердила премьер-министра и почти весь состав нового правительства. Однако парламентарии предполагают, что этот состав Кабмина будет работать недолго.

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Народный депутат Дмитрий Микиша дал неожиданный прогноз. По его словам, примерно через два-три месяца этот премьер освоится окончательно. Пока он технократ, однако, за это время разберется с политической стороной, с коммуникацией с Радой, Офисом президента, другими структурами. Политик отметил, что премьер за это время "набьет определенные шишки", будет думать, что процессы решились, но они лишь углубились, потому что система так работает и на данный момент ее исправить невозможно. И он будет вводить свои правила, что очень не понравится Офису президента, отметил нардеп.

"Далее начнут нарастать конфликты. А эти 2-3 месяца он будет сначала лайтово, но бороться за свою субъектность, за те решения, которые принимаются. В конце концов, он поймет, что так не получится. Там поймут, что он не выполняет все, что нужно, а по-другому в Офисе не бывает. И это приведет к конфликтным ситуациям настолько, что условно говоря, к новому году там плюс-минус где-то посреди зимы отопительного периода, они будут готовы его просто снять здесь и сейчас”, — рассказал свое видение политик.

При этом он отметил, что посреди отопительного сезона Кабмин не отправят в отставку, но после "праздничного повесят его вместе со всем Кабмином, что они не справились, не сделали все то, что должны сделать".

Народный депутат подытожил, что Корецкий – это потенциально новый Федоров, только более сильный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Зеленского рассказали о протестах в Украине.



