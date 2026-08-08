Яке рішення, все ж таки, ухвалив ЄС: чи захистять Україну від російських ударів

Європейський Союз направив додаткові 30 млн. євро до Фонду підтримки енергетики України. Нове фінансування має допомогти країні відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак та підтримувати стабільну роботу критично важливих об'єктів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

За його словами, після нового траншу загальний внесок Євросоюзу до Фонду підтримки енергетики України досяг 279 млн євро.

Кошти фонду використовуються для придбання обладнання, необхідного українським енергетичним компаніям, а також відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російських ракетних та дронових ударів.

"Кошти, що надходять через цей фінансовий інструмент, допомагають нам відновлювати пошкоджену внаслідок російських атак енергетичну інфраструктуру, закуповувати вкрай необхідне обладнання для наших енергетичних компаній та забезпечувати надійне енергопостачання, насамперед для критично важливої інфраструктури", — зазначив Шмигаль.

Для України підтримка енергетики залишається одним із ключових напрямків міжнародної допомоги. Російські атаки систематично спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури, що створює додаткові ризики стабільного електропостачання.

Нові кошти дозволять українським енергетичним підприємствам закуповувати обладнання для ремонту та відновлення пошкоджених потужностей. Насамперед йдеться про підтримку об'єктів, від яких залежить функціонування критичної інфраструктури.

Таким чином Євросоюз продовжує збільшувати фінансову участь у відновленні української енергетики. Новий транш став черговим сигналом про готовність європейських партнерів допомагати Києву протистояти наслідкам російських атак.

При цьому масштаб руйнувань української енергетичної інфраструктури залишається серйозним викликом, тому потреба у обладнанні та фінансуванні зберігається. Для Києва міжнародна підтримка є особливо важливою напередодні нового осінньо-зимового періоду, коли стійкість енергосистеми стає критичним питанням для мільйонів українців.

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