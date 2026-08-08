Какое решение все же принял ЕС: защитят ли Украину от российских ударов

Европейский Союз направил дополнительные 30 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Новое финансирование должно помочь стране восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак и поддерживать стабильную работу критически важных объектов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

По его словам, после нового транша общий вклад Евросоюза в Фонд поддержки энергетики Украины достиг 279 млн евро.

Средства фонда используются для приобретения оборудования, необходимого украинским энергетическим компаниям, а также восстановления объектов, поврежденных в результате российских ракетных и дроновых ударов.

"Средства, поступающие через этот финансовый инструмент, помогают нам восстанавливать поврежденную в результате российских атак энергетическую инфраструктуру, закупать крайне необходимое оборудование для наших энергетических компаний и обеспечивать надежное энергоснабжение, прежде всего для критически важной инфраструктуры", — отметил Шмыгаль.

Для Украины поддержка энергетики остается одним из ключевых направлений международной помощи. Российские атаки систематически направлены на объекты энергетической инфраструктуры, что создает дополнительные риски для стабильного электроснабжения.

Новые средства позволят украинским энергетическим предприятиям закупать оборудование для ремонта и восстановления поврежденных мощностей. В первую очередь речь идет о поддержании объектов, от которых зависит функционирование критической инфраструктуры.

Таким образом, Евросоюз продолжает увеличивать финансовое участие в восстановлении украинской энергетики. Новый транш стал очередным сигналом готовности европейских партнеров помогать Киеву противостоять последствиям российских атак.

При этом масштаб разрушений украинской энергетической инфраструктуры остается серьезным вызовом, поэтому потребность в оборудовании и финансировании сохраняется. Для Киева международная поддержка особенно важна в преддверии нового осенне-зимнего периода, когда устойчивость энергосистемы становится критическим вопросом для миллионов украинцев.

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