Влада зібралася повертати українців з ЄС: які дані збирають

Україна та Європейський Союз почали обговорення одного з найчутливіших питань війни – майбутнього мільйонів українців, які виїхали до країн ЄС після російського вторгнення. Ключовою темою стала можлива зміна правил перебування українців після завершення дії режиму тимчасового захисту у березні 2027 року. Про це йшлося під час зустрічі міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна з єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером.

Сторони обговорили ризики правової невизначеності для українців у Європі після завершення дії чинного механізму захисту. У Києві побоюються, що різні країни ЄС можуть почати ухвалювати несинхронні рішення щодо статусу громадян України, що створить хаос для мільйонів людей.

Денис Улютін наголосив, що Україна зацікавлена у поверненні своїх громадян, однак це має бути виключно добровільний процес. За його словами, головною умовою повернення залишається безпекова ситуація та здатність держави гарантувати нормальні умови життя.

Окремо українська сторона порушила питання отримання повних даних про громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Йдеться насамперед про вразливі категорії населення, потреби яких необхідно враховувати під час майбутнього повернення та відновлення громад.

Також сторони обговорили інтеграцію українців на європейському ринку праці та ризики втрати людського капіталу для післявоєнної відбудови України.

У Міністерстві повідомили, що відкритий у Берліні центр Unity Hub уже демонструє високий попит: лише за перші два тижні роботи українці отримали там майже 500 консультацій. У Києві розраховують, що такі центри допоможуть зберегти зв’язок українців із державою навіть під час тривалого перебування за кордоном.

