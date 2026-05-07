Главная Новости Политика кабмин Власти собрались возвращать украинцев из ЕС: какие данные собирают
Власти собрались возвращать украинцев из ЕС: какие данные собирают

Киев требует гарантий для украинцев в Европе и готовится к большому возвращению после войны

7 мая 2026, 13:49
Кравцев Сергей

Украина и Европейский Союз начали обсуждение одного из самых чувствительных вопросов войны – будущего миллионов украинцев, уехавших в страны ЕС после российского вторжения. Ключевой темой стало возможное изменение правил пребывания украинцев после завершения действия режима временной защиты в марте 2027 года. Об этом шла речь во время встречи министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина с еврокомиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Стороны обсудили риски правовой неопределенности украинцев в Европе после завершения действия действующего механизма защиты. В Киеве опасаются, что разные страны ЕС могут начать принимать несинхронные решения о статусе граждан Украины, что создаст хаос для миллионов людей.

Денис Улютин подчеркнул, что Украина заинтересована в возвращении своих граждан, однако это должен быть исключительно добровольный процесс. По его словам, главным условием возвращения остается ситуация безопасности и способность государства гарантировать нормальные условия жизни.

Отдельно украинская сторона подняла вопрос получения полных данных о гражданах Украины, которые находятся под временной защитой в странах ЕС. Речь идет прежде всего об уязвимых категориях населения, потребности которых необходимо учитывать при будущем возвращении и восстановлении общин.

Также стороны обсудили интеграцию украинцев на европейском рынке труда и риски потери человеческого капитала для послевоенного восстановления Украины.

В Министерстве сообщили, что открытый в Берлине центр Unity Hub уже демонстрирует высокий спрос: только за первые две недели работы украинцы получили там около 500 консультаций. В Киеве рассчитывают, что такие центры помогут сохранить связь украинцев с государством даже во время продолжительного пребывания за границей.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские беженцы массово бегут из 4 стран ЕС: куда едут.




