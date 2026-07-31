Відбудова буксує: у Мінвідновлення розкрили, куди пішли мільярди

За перші шість місяців 2026 року в Україні завершили відновлення та ввели в експлуатацію лише 11 об'єктів інфраструктури. Такі дані Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України надало у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Будівництво в Україні

Згідно з інформацією, наданою спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, завершені об'єкти розташовані лише у трьох регіонах країни. Найбільшу частку становить житлова інфраструктура Київської області – там введено в експлуатацію сім об'єктів. Ще два об'єкти критичної інфраструктури відновили на Миколаївщині, а Сумська область отримала по одному завершеному об'єкту соціальної та дорожньої інфраструктури.

Водночас масштаби фінансування програм відновлення значно перевищують кількість уже реалізованих проєктів. У Міністерстві повідомили, що на 2026 рік за програмою "Реалізація публічних інвестиційних проєктів Міністерства розвитку громад та територій України" передбачено понад 13,7 млрд грн.

Крім того, уряд окремо визначив фінансування ключових напрямків відбудови. Так, на відновлення автомобільних доріг державного значення закладено 1 млрд грн, ще 1 млрд грн передбачено на програму комплексного відновлення населених пунктів, мікрорайонів та кварталів, а майже 1,94 млрд грн – на відновлення міст і сіл, які постраждали внаслідок російської агресії.

У Мінвідновлення пояснили, що розподіл коштів між регіонами здійснюється за кількома критеріями. Серед основних – рівень руйнувань, критична важливість об'єктів для життєдіяльності громад, готовність проєктно-кошторисної документації, а також можливість співфінансування за участі міжнародних фінансових організацій.

Відомство також повідомило, що перелік найбільших інвестиційних проєктів та конкретних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів №650 від 15 травня 2026 року. Саме цей документ визначає географію фінансування та черговість реалізації програм відбудови.

Оприлюднені дані демонструють, що попри багатомільярдні бюджетні ресурси та міжнародну підтримку, темпи введення в експлуатацію завершених об'єктів залишаються доволі стриманими. Це робить питання ефективності використання коштів і прискорення відновлення одним із ключових викликів державної політики у 2026 році.

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