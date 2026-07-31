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Восстановление буксует: в Минвосстановление раскрыли, куда пошли миллиарды

Более 13,7 млрд грн предусмотрено на программы восстановления в 2026 году, однако за первое полугодие в эксплуатацию ввели только 11 объектов инфраструктуры

31 июля 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

За первые шесть месяцев 2026 года в Украине завершили восстановление и ввели в эксплуатацию только 11 объектов инфраструктуры. Такие данные Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины предоставило в ответ на журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии".

Восстановление буксует: в Минвосстановление раскрыли, куда пошли миллиарды

Строительство в Украине

Согласно информации, предоставленной совместно с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, завершенные объекты расположены только в трех регионах страны. Наибольшую долю составляет жилищная инфраструктура Киевской области – там введено в эксплуатацию семь объектов. Еще два объекта критической инфраструктуры восстановили в Николаевской области, а Сумская область получила по одному завершенному объекту социальной и дорожной инфраструктуры.

В то же время масштабы финансирования программ восстановления значительно превышают количество уже реализуемых проектов. В Министерстве сообщили, что на 2026 год по программе "Реализация публичных инвестиционных проектов Министерства развития общин и территорий Украины" предусмотрено более 13,7 млрд грн.

Кроме того, правительство отдельно определило финансирование ключевых направлений восстановления. Так, на восстановление автомобильных дорог государственного значения заложено 1 млрд. грн., еще 1 млрд. грн. предусмотрено на программу комплексного восстановления населенных пунктов, микрорайонов и кварталов, а почти 1,94 млрд. грн. – на восстановление городов и сел, пострадавших в результате российской агрессии.

В Минвосстановлении пояснили, что распределение средств между регионами осуществляется по нескольким критериям. Среди основных – уровень разрушений, критическая важность объектов жизнедеятельности общин, готовность проектно-сметной документации, а также возможность софинансирования с участием международных финансовых организаций.

Ведомство также сообщило, что перечень крупнейших инвестиционных и конкретных объектов утвержден постановлением Кабинета Министров №650 от 15 мая 2026 года. Именно этот документ определяет географию финансирования и очередность реализации программ восстановления.

Обнародованные данные демонстрируют, что, несмотря на многомиллиардные бюджетные ресурсы и международную поддержку, темпы ввода в эксплуатацию завершенных объектов остаются достаточно сдержанными. Это делает вопрос эффективности использования средств и ускорения обновления одним из ключевых вызовов государственной политики в 2026 году.

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