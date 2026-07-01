В уряді заявили про різке зростання кількості заброньованих працівників: готуються нові правила

За останній рік в Україні значно збільшилася кількість працівників, які офіційно зареєстровані в економіці та отримали право на бронювання від мобілізації. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Бронювання від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, за останні дванадцять місяців кількість зареєстрованих працівників зросла приблизно на 300 тисяч осіб. Водночас, держава визнала критично важливими ще близько дев'яти тисяч підприємств.

Соболєв зазначив, що основний приріст забезпечили підприємства, розташовані у прифронтових регіонах. Після рішення уряду дозволити таким компаніям бронювати до 100% персоналу кількість працівників із відповідним статусом на цих територіях збільшилася вдвічі та сягнула близько 100 тисяч осіб.

Найбільш помітна динаміка, за словами міністра, спостерігається у переробній промисловості, будівельній галузі та транспортній сфері. Саме ці напрями сьогодні мають найбільшу потребу у збереженні кваліфікованих кадрів.

Крім того, глава міністерства повідомив, що підприємства, які мають статус критично важливих, наразі забезпечують близько 60% усіх надходжень від бізнесу, що робить їх ключовими для стабільної роботи економіки в умовах війни.

Водночас Соболєв заявив про необхідність реформування чинної системи бронювання. За його словами, відповідні правила не переглядалися з 2024 року і вже потребують поновлення.

Уряд має намір змінити критерії заробітної плати, переглянути галузеві вимоги для підприємств, а також удосконалити механізм розрахунку квот для суміжних компаній. У Кабміні розраховують, що ці зміни дозволять зробити систему гнучкішою та краще адаптованою до нинішніх умов економіки та ринку праці.

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