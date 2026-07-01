В правительстве заявили о резком росте числа забронированных работников: готовятся новые правила

За последний год в Украине значительно увеличилось количество работников, официально зарегистрированных в экономике и получивших право на бронирование от мобилизации. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников

По словам министра, за последние двенадцать месяцев число зарегистрированных работников выросло примерно на 300 тысяч человек. Одновременно государство признало критически важными еще около девяти тысяч предприятий.

Соболев отметил, что основной прирост обеспечили предприятия, расположенные в прифронтовых регионах. После решения правительства разрешить таким компаниям бронировать до 100% персонала количество работников с соответствующим статусом на этих территориях увеличилось вдвое и достигло около 100 тысяч человек.

Наиболее заметная динамика, по словам министра, наблюдается в перерабатывающей промышленности, строительной отрасли и транспортной сфере. Именно эти направления сегодня испытывают наибольшую потребность в сохранении квалифицированных кадров.

Кроме того, глава министерства сообщил, что предприятия, имеющие статус критически важных, сейчас обеспечивают около 60% всех поступлений от бизнеса, что делает их ключевыми для стабильной работы экономики в условиях войны.

Вместе с тем Соболев заявил о необходимости реформировать действующую систему бронирования. По его словам, соответствующие правила не пересматривались с 2024 года и уже требуют обновления.

Правительство намерено изменить критерии уровня заработной платы, пересмотреть отраслевые требования для предприятий, а также усовершенствовать механизм расчета квот для смежных компаний. В Кабмине рассчитывают, что эти изменения позволят сделать систему более гибкой и лучше адаптированной к нынешним условиям экономики и рынка труда.

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