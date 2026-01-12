Уряд запроваджує доплати для енергетиків: хто отримає додаткові кошти

Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній.

Робота українських енергетиків. Фото: з відкритих джерел

Це стосується фахівців, які безпосередньо виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Міністерствам енергетики та фінансів вона доручила внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.

"Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі", — зазначила Свириденко.

За її словами, обовʼязок уряду — підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю.

"Це наш обовʼязок — постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли. Дякую кожному енергетику за ваші надзусилля і відповідальну роботу!" — додала Свириденко.

Як повідомляв портал "Коментарі", у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах України енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур, обледеніння обладнання та ліній електропередач. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. За словами Свириденко, головне завдання — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків. Водночас вона запевнила, що критична інфраструктура працює безперебійно.