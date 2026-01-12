Правительство вводит доплаты для энергетиков: кто получит дополнительные средства

Правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний.

Работа украинских энергетиков. Фото: из открытых источников

Это касается специалистов, непосредственно выезжающих на место прилетов, возобновляющих поставки тепла, электроэнергии, воды и газа, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Министерствам энергетики и финансов она поручила внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.

"Наши энергетики работают в сложнейших условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всему государству", – отметила Свириденко.

По ее словам, обязанность правительства — поддержать смелых и профессиональных людей, выполняющих этот титанический труд.

"Это наша обязанность — постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и возобновлять энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы. Благодарю каждого энергетика за ваши сверхусилия и ответственную работу!" – добавила Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", в наиболее пострадавших от обстрелов регионах Украины энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур, оледенения оборудования и линий электропередач. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском районах.

Отдельный фокус – возобновление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. По словам Свириденко, главная задача – возобновить электро- и теплоснабжение для всех домов. В то же время, она заверила, что критическая инфраструктура работает бесперебойно.