Уряд Свириденко готують до відставки: коли це станеться

У наступні два тижні буде спроба відправити у відставку уряд Свириденко і замінити його на інший уряд. Станом на зараз у Верховній Раді немає голосів ні на що: ні на відставку уряду, ні на призначення нового, ні на новий бюджет. Іншими словами до всіх інших, додалася типова парламентська криза. Це не найстрашніша, але все ж вагома криза. Вона все одно завершиться відставкою цього уряду. Питання тільки коли: у листопаді чи через три-чотири місяці. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, що у парламентсько-урядовій кризі є два критичних моменти. Перший – затягування кризи призведе до різкого зменшення управління в бюрократичній системі. Точкові італійські страйки можуть перетворитися на масові.

Другий момент – розмови про новий уряд ведуться у кадровій, а не ціннісній площині. Є велика загроза, що всі зміни, які пропонуватиме новий уряд зведуться до збільшення ролі іноземців в призначенні чиновників та наглядових рад. Без дискусії про те, які реформи має провести цей уряд його призначення не матиме жодного вагомого ефекту крім тимчасового випуску пару.

"За цей тиждень ми почули цілу низку натяків про те, що друга серія міндіч-гейту, якщо вона буде показана, буде стосуватися питань зброї. Я схильний вважати, що ця серія, якщо вона існує, зʼявиться значно пізніше. Вона потрібна виключно для теоретично можливого майбутнього переговорного процесу. Але, як відомо, страх очікування інколи гірший за саме очікування", – зазначив Вадим Денисенко.

