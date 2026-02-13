logo_ukra

Україна розбирає старі електростанції Європи: обладнання вивозять цілими блоками

Через постійні атаки Росії Київ шукає радянські ТЕС за кордоном, щоб терміново відновити енергосистему і пережити нові удари

13 лютого 2026, 12:50
Кравцев Сергей

Україна розгорнула масштабний пошук обладнання для теплоелектростанцій по всій Східній Європі. Йдеться насамперед про старі об’єкти радянського типу, з яких можна швидко отримати критично важливі компоненти для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховна Рада України.

Україна розбирає старі електростанції Європи: обладнання вивозять цілими блоками

Денис Шмигаль. Фото: із відкритих джерел

За його словами, через масовані атаки виникла гостра потреба у трансформаторах, турбінах та інших вузлах для ТЕС і ТЕЦ. Виробництво нового обладнання займає від чотирьох до шести місяців, що є критично довгим терміном в умовах війни. Саме тому уряд разом із партнерами реалізує нову стратегію – створення резерву необхідних компонентів шляхом демонтажу і перевезення обладнання з наявних об’єктів.

Українські фахівці вже проводять інвентаризацію таких станцій у кількох країнах Східної Європи. У разі технічної придатності обладнання демонтується і транспортується до України, іноді цілими енергоблоками. Конкретні локації не розголошуються з міркувань безпеки, однак робота триває активно, а нещодавно делегації завершили переговори з низкою держав щодо реалізації цього плану.

Водночас міжнародні партнери фінансово підтримують відновлення української енергосистеми через спеціальний фонд, обсяг заявок якого вже досяг 1,8 млрд євро. Раніше Європейська комісія передала Україні теплоелектростанцію з Литва, здатну забезпечити електроенергією близько мільйона споживачів.

Уряд наголошує: формування стратегічного резерву обладнання дозволить значно швидше відновлювати електростанції після ударів і підвищить стійкість енергосистеми в умовах війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — такого давно не було: що змінилося з електропостачанням для Київської області.




