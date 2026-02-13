logo

Украина разбирает старые электростанции Европы: оборудование вывозят целыми блоками
Украина разбирает старые электростанции Европы: оборудование вывозят целыми блоками

Из-за постоянных атак России Киев ищет советские ТЭС за рубежом, чтобы срочно восстановить энергосистему и пережить новые удары

13 февраля 2026, 12:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина развернула масштабный поиск оборудования для теплоэлектростанций по всей Восточной Европе. Речь идет, прежде всего, о старых объектах советского типа, из которых можно быстро получить критически важные компоненты для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль, выступая в Верховная Рада Украины.

Украина разбирает старые электростанции Европы: оборудование вывозят целыми блоками

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

По его словам, из-за массированных атак возникла острая потребность в трансформаторах, турбинах и других узлах для ТЭС и ТЭЦ. Производство нового оборудования занимает от четырех до шести месяцев, что является критически долгим сроком в условиях войны. Именно поэтому правительство вместе с партнерами реализует новую стратегию – создание резерва необходимых компонентов путем демонтажа и перевозки оборудования из имеющихся объектов.

Украинские специалисты уже производят инвентаризацию таких станций в нескольких странах Восточной Европы. При технической пригодности оборудование демонтируется и транспортируется в Украину, иногда целыми энергоблоками. Конкретные локации не разглашаются из соображений безопасности, однако работа продолжается активно, а недавно делегации завершили переговоры с рядом государств по реализации этого плана.

В то же время, международные партнеры финансово поддерживают восстановление украинской энергосистемы через специальный фонд, объем заявок которого уже достиг 1,8 млрд евро. Ранее Европейская комиссия передала Украине теплоэлектростанцию из Литвы, способную обеспечить электроэнергией около миллиона потребителей.

Правительство отмечает, что формирование стратегического резерва оборудования позволит значительно быстрее восстанавливать электростанции после ударов и повысит устойчивость энергосистемы в условиях войны.

Читайте на портале "Комментарии" — такого давно не было: что изменилось с электроснабжением для Киевской области.




