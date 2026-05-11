Україна робить ставку на людей 50+: уряд запускає програму, яка змінить ринок праці

В Україні стартує масштабна програма підтримки працевлаштування людей віком від 50 років. Уряд запускає національний проєкт дорослого стажування під назвою “Досвід має значення”, який має допомогти старшому поколінню повернутися на ринок праці та адаптуватися до сучасних вимог роботодавців. Про запуск ініціативи повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко.

За її словами, дефіцит кадрів уже став одним із найсерйозніших викликів для української економіки. Найгостріше проблему відчувають будівельна галузь та оборонна промисловість, де потреба у спеціалістах лише посилюватиметься.

Нова програма передбачає кілька етапів. Спочатку учасникам допомагатимуть адаптуватися до сучасного ринку праці: оновити резюме, підтягнути цифрові навички та пройти практичну підготовку. Після цього кандидати матимуть зустрічі з роботодавцями для обговорення умов співпраці.

Фінальний етап – працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з перспективою отримати постійну роботу. Таким чином роботодавець зможе оцінити професійні якості кандидата безпосередньо у робочому процесі.

За результатами дослідження “Ринок праці після 50 років”, головною проблемою для старших працівників є не відсутність досвіду. Навпаки – компанії високо оцінюють їхню відповідальність та надійність. Водночас понад 65% роботодавців визнають проблему недостатніх цифрових навичок, а ще 60% говорять про вплив вікових стереотипів під час найму.

В уряді наголошують: нова політика зайнятості має змінити підхід до праці в Україні. Ставка робиться не лише на створення робочих місць, а й на усунення бар’єрів для людей різного віку. На тлі війни та гострого кадрового дефіциту держава дедалі активніше намагається повернути у професійне життя тих, кого раніше ринок праці часто ігнорував.

