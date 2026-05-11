Украина делает ставку на людей 50+: правительство запускает программу, которая изменит рынок труда
Украина делает ставку на людей 50+: правительство запускает программу, которая изменит рынок труда

Кадровый голод заставляет власть пересмотреть правила игры: украинцам постарше обещают новые шансы на работу, стажировку и карьеру

11 мая 2026, 12:25
Кравцев Сергей

В Украине стартует масштабная программа поддержки трудоустройства людей от 50 лет. Правительство запускает национальный проект взрослой стажировки под названием "Опыт имеет значение", который должен помочь старшему поколению вернуться на рынок труда и адаптироваться к современным требованиям работодателей. О запуске инициативы сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

По ее словам, дефицит кадров стал одним из самых серьезных вызовов для украинской экономики. Острее всего проблему испытывают строительная отрасль и оборонная промышленность, где потребность в специалистах будет только усиливаться.

Новая программа предполагает несколько этапов. Сначала участникам помогут адаптироваться к современному рынку труда: обновить резюме, подтянуть цифровые навыки и пройти практическую подготовку. После этого у кандидатов будут встречи с работодателями для обсуждения условий сотрудничества.

Финальный этап – трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с перспективой получить постоянную работу. Таким образом, работодатель сможет оценить профессиональные качества кандидата непосредственно в рабочем процессе.

По результатам исследования "Рынок труда после 50 лет", главной проблемой для старших работников является не отсутствие опыта. Напротив, компании высоко оценивают их ответственность и надежность. В то же время, более 65% работодателей признают проблему недостаточных цифровых навыков, а еще 60% говорят о влиянии возрастных стереотипов во время найма.

В правительстве отмечают: новая политика занятости должна изменить подход к работе в Украине. Ставка делается не только на создание рабочих мест, но и на устранение барьеров для людей всех возрастов. На фоне войны и острого кадрового дефицита государство все активнее пытается вернуть в профессиональную жизнь тех, кого раньше рынок труда часто игнорировал.

Читайте на портале "Комментарии" — до 430 тысяч гривен без процентов: правительство запускает новую программу займов для эвакуированных семей.



Источник: https://t.me/svyrydenkoy/2368
