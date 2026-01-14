ТЦК чекають кардинальні зміни: що заявив Федоров перед призначенням на посаду міністра оборони

Рубрики
Михайло Федоров перед призначенням на посаду Міністра оборони розповів про свої плани провести комплексний аудит ТЦК. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Федорова у Telegram.
Михайло Федоров. Фото: із відкритих джерел
Михайло Федоров наголосив на необхідності "швидко, раз і назавжди" змінити систему підготовки українських військових.
Чиновник додав, що якісна підготовка дозволяє зменшити втрати та підвищити ефективність.
Варто зазначити, що Федоров також анонсував "глибокий аудит" Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового та соціального рівня забезпечення військових.
Читайте також на порталі "Коментарі" – сьогодні у Раді мають проголосувати за призначення міністром оборони колишнього віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він виступив із трибуни перед нардепами і заявив, чому саме він має обійняти цю посаду.
За його словами, за цей час створені з нуля інноваційні ринки, які раніше не існували. На початку вторгнення в Україні було 7 компаній, які робили дрони. Сьогодні – понад 500. РЕБ – було 2 компанії, сьогодні – 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні – понад 20. НРК – було 0 компаній, стало понад 100.