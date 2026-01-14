ТЦК чекають кардинальні зміни: що заявив Федоров перед призначенням на посаду міністра оборони

Михайло Федоров перед призначенням на посаду Міністра оборони розповів про свої плани провести комплексний аудит ТЦК. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Федорова у Telegram.

Михайло Федоров. Фото: із відкритих джерел

Михайло Федоров наголосив на необхідності "швидко, раз і назавжди" змінити систему підготовки українських військових.

Чиновник додав, що якісна підготовка дозволяє зменшити втрати та підвищити ефективність.

"Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми та при цьому зберегти обороноздатність країни", — йдеться у його заяві.

Варто зазначити, що Федоров також анонсував "глибокий аудит" Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового та соціального рівня забезпечення військових.

Читайте також на порталі "Коментарі" – сьогодні у Раді мають проголосувати за призначення міністром оборони колишнього віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він виступив із трибуни перед нардепами і заявив, чому саме він має обійняти цю посаду.

"Я йду на посаду Міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу і створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну. Завдяки роботі нашої команди та підтримці Президента в Україні з'явилися Старлінки, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, система мотивації еБалли1 для UNITED. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога, проведених ГУР та СБУ", – наголосив Михайло Федоров.

За його словами, за цей час створені з нуля інноваційні ринки, які раніше не існували. На початку вторгнення в Україні було 7 компаній, які робили дрони. Сьогодні – понад 500. РЕБ – було 2 компанії, сьогодні – 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні – понад 20. НРК – було 0 компаній, стало понад 100.



