ТЦК ждут кардинальные изменения: что заявил Федоров перед назначением на должность министра обороны

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Михаил Федоров перед назначением на должность министра обороны рассказал о своих планах провести комплексный аудит ТЦК. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Федорова в Telegram.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Михаил Федоров отметил необходимость "быстро, раз и навсегда" изменить систему подготовки украинских военных.
Чиновник добавил, что качественная подготовка позволяет уменьшить потери и повысить эффективность.
Стоит отметить, Федоров также анонсировал "глубокий аудит" Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.
Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня в Раде должны проголосовать за назначение министром обороны бывшего вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Он выступил с трибуны перед нардепами и заявил, почему именно он должен занять этот пост.
По его словам, за это время созданы с нуля инновационные рынки, ранее не существовавшие. В начале вторжения в Украине было 7 компаний, производивших дроны. Сегодня — более 500. РЭБ — было 2 компании, сегодня — 200. Частных компаний, производивших ракеты, не было вовсе, сегодня — более 20. НРК — было 0 компаний, стало более 100.