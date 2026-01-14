ТЦК ждут кардинальные изменения: что заявил Федоров перед назначением на должность министра обороны

Михаил Федоров перед назначением на должность министра обороны рассказал о своих планах провести комплексный аудит ТЦК. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Федорова в Telegram.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Михаил Федоров отметил необходимость "быстро, раз и навсегда" изменить систему подготовки украинских военных.

Чиновник добавил, что качественная подготовка позволяет уменьшить потери и повысить эффективность.

"Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — говорится в его заявлении.

Стоит отметить, Федоров также анонсировал "глубокий аудит" Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

"Я иду на должность Министра обороны не как министр, построивший цифровое государство и создавший Дию а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну. Благодаря работе нашей команды и поддержке Президента в Украине появились Старлинки, Армия дронов, Линия дронов, Брейв1, система мотивации еБаллы, UNITED24, первый в мире амазон для войны Брейв1 Маркет. Мы помогли реализовать серию асимметричных операций против врага, проведенных ГУР и СБУ", – подчеркнул Михаил Федоров.

По его словам, за это время созданы с нуля инновационные рынки, ранее не существовавшие. В начале вторжения в Украине было 7 компаний, производивших дроны. Сегодня — более 500. РЭБ — было 2 компании, сегодня — 200. Частных компаний, производивших ракеты, не было вовсе, сегодня — более 20. НРК — было 0 компаний, стало более 100.



