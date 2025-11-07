Свириденко назвала дату запуску програму безкоштовних перевезень УЗ-3000

Рубрики
Кравцев Сергей
Програма безкоштовних перевезень залізницею УЗ-3000 має запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом чотирьох місяців. Про це під час запитання до уряду заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Програма "УЗ-3000"
За її словами, через активні бойові дії, через наслідки війни обсяги перевезень вантажних перевезень зменшуються. І цього ресурсу вже не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю та реальною ціною клітка.
При цьому, за словами прем’єра, УЗ-3000 – це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд грн. Це можливість, яка надається всім громадянам України.
За словами Юлії Свириденко, зараз якраз профільне міністерство формує та деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І вона реалізовуватиметься протягом 4 місяців, коли ми маємо низький попит на "Укрзалізницю".
