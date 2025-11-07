Свириденко назвала дату запуску програму безкоштовних перевезень УЗ-3000

Програма безкоштовних перевезень залізницею УЗ-3000 має запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом чотирьох місяців. Про це під час запитання до уряду заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Програма "УЗ-3000"

"Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення та вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вище, ніж вартість клітини. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень", — заявила Юлія Свириденко.

За її словами, через активні бойові дії, через наслідки війни обсяги перевезень вантажних перевезень зменшуються. І цього ресурсу вже не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю та реальною ціною клітка.

"Для того щоб підтримати залізницю, у складний час цього року виділялися кошти додатково. Це десь 13 млрд гривень. Наступного року ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії витрат та оптимізації своєї діяльності", — зазначила глава уряду.

При цьому, за словами прем’єра, УЗ-3000 – це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд грн. Це можливість, яка надається всім громадянам України.

За словами Юлії Свириденко, зараз якраз профільне міністерство формує та деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І вона реалізовуватиметься протягом 4 місяців, коли ми маємо низький попит на "Укрзалізницю".

Читайте також на порталі "Коментарі" — українці отримають по 3000 км на "безкоштовні" потяги: популізм чи реальну допомогу.



